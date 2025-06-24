Мареска пожаловался на "невозможные" условия для тренировок
Наставник "Челси" Энцо Мареска пожаловался на "невозможные" условия для тренировок на клубном Чемпионате Мира.
Потерпев поражение 3:1 от "Фламенго" в минувшую пятницу, сейчас "Челси" готовится к матчу против "Эсперанса" в ближайшую среду.
Подготовка к заключительному матчу Группы D оказалась осложнена невыносимой жарой. Температура воздуха в Филадельфии, где остановилась команда Марески, достигает 38 градусов по Цельсию в тени.
"Из-за погоды здесь практически невозможно тренироваться. Мы просто стараемся сберечь свою энергию на матч".
"Тренировка этим утром была очень, очень, очень короткой. В таких условиях непросто, но мы постараемся изо всех сил".
"Такова реальность. При таких температурах сложно работать. Но мы здесь, и мы постараемся выиграть матч завтра", — цитирует Мареску Evening Standard.
24.06.2025 10:00
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персонаж с глазами дэбила
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невозможно то, что михайло опубликовал три поста подряд про Челси, подняв актив в комментах, за такое хвалим!
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короче если проиграет отмаза уже готова
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