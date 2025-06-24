Наставник "Челси" Энцо Мареска пожаловался на "невозможные" условия для тренировок на клубном Чемпионате Мира.

Потерпев поражение 3:1 от "Фламенго" в минувшую пятницу, сейчас "Челси" готовится к матчу против "Эсперанса" в ближайшую среду.



Подготовка к заключительному матчу Группы D оказалась осложнена невыносимой жарой. Температура воздуха в Филадельфии, где остановилась команда Марески, достигает 38 градусов по Цельсию в тени.



"Из-за погоды здесь практически невозможно тренироваться. Мы просто стараемся сберечь свою энергию на матч".



"Тренировка этим утром была очень, очень, очень короткой. В таких условиях непросто, но мы постараемся изо всех сил".



"Такова реальность. При таких температурах сложно работать. Но мы здесь, и мы постараемся выиграть матч завтра", — цитирует Мареску Evening Standard.