Мареска пожаловался на "невозможные" условия для тренировок

Энцо Мареска Наставник "Челси" Энцо Мареска пожаловался на "невозможные" условия для тренировок на клубном Чемпионате Мира.

Потерпев поражение 3:1 от "Фламенго" в минувшую пятницу, сейчас "Челси" готовится к матчу против "Эсперанса" в ближайшую среду.

Подготовка к заключительному матчу Группы D оказалась осложнена невыносимой жарой. Температура воздуха в Филадельфии, где остановилась команда Марески, достигает 38 градусов по Цельсию в тени.

"Из-за погоды здесь практически невозможно тренироваться. Мы просто стараемся сберечь свою энергию на матч".

"Тренировка этим утром была очень, очень, очень короткой. В таких условиях непросто, но мы постараемся изо всех сил".

"Такова реальность. При таких температурах сложно работать. Но мы здесь, и мы постараемся выиграть матч завтра", — цитирует Мареску Evening Standard.




Метки клубный Чемпионат Мира, Мареска, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2025 10:00

Количество просмотров Просмотров: 619

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. makeewadim 24.06.2025 10:54 # makeewadim
    персонаж с глазами дэбила

    (ответить)

  2. xattoryxattso 24.06.2025 10:51 # xattoryxattso
    невозможно то, что михайло опубликовал три поста подряд про Челси, подняв актив в комментах, за такое хвалим!

    (ответить)

  3. standard 24.06.2025 10:29 # standard
    короче если проиграет отмаза уже готова

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: