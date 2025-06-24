"Арсенал" провел переговоры насчет покупки Мадуэке
"Арсенал" провел переговоры с "Челси" насчет приобретения вингера Нони Мадуэке.
После клубного Чемпионата Мира на "Стэмфорд Бридж" прибудет Эстевао Виллиан, на которого в "Челси" возлагают огромные надежды и который является прямым конкурентом Мадуэке по позиции.
Также у "Челси" есть Педру Нету и Тайрик Джордж, поэтому лондонский клуб открыт к предложениям по Мадуэке, хотя главный тренер "синих" Энцо Мареска и сказал, что рассчитывает на Нони.
По информации The Independent, возможность заполучить Мадуэке заинтересовала "Арсенал", который даже провел переговоры с "Челси", однако озвученная за 23-летнего англичанина цена в 50 миллионов фунтов отпугнула "канониров".
Прямо сейчас "Арсенал" не готов столько потратить, однако сохраняется вероятность, что "канониры" вернутся за Мадуэке позже этим летом.
24.06.2025 09:00
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зачем ему этот бестрофейник
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