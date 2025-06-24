"Арсенал" провел переговоры насчет покупки Мадуэке

Нони Мадуэке "Арсенал" провел переговоры с "Челси" насчет приобретения вингера Нони Мадуэке.

После клубного Чемпионата Мира на "Стэмфорд Бридж" прибудет Эстевао Виллиан, на которого в "Челси" возлагают огромные надежды и который является прямым конкурентом Мадуэке по позиции.

Также у "Челси" есть Педру Нету и Тайрик Джордж, поэтому лондонский клуб открыт к предложениям по Мадуэке, хотя главный тренер "синих" Энцо Мареска и сказал, что рассчитывает на Нони.

По информации The Independent, возможность заполучить Мадуэке заинтересовала "Арсенал", который даже провел переговоры с "Челси", однако озвученная за 23-летнего англичанина цена в 50 миллионов фунтов отпугнула "канониров".

Прямо сейчас "Арсенал" не готов столько потратить, однако сохраняется вероятность, что "канониры" вернутся за Мадуэке позже этим летом.




Метки Арсенал, Мадуэке, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2025 09:00

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