"Челси" и МЮ могут обменять Нкунку на Ганачо

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" изучают возможность обмена Кристофера Нкунку на Алехандро Гарначо.

Нкунку и Гарначо оба не чувствуют себя счастливым в своих нынешних клубах, и The Guardian с The Telegraph в один голос утверждают, что игроки могут поменяться местами.



Интерес "Челси" к Гарначо существовал еще в январе, и "синие" будут готовы вернуться к идее с приглашение Алехандро, если упустят свою цель номер один среди вингеров в лице Джейми Гиттенса из дортмундской "Боруссии" или решат не ограничиваться одним приобретением на эту позицию.



В то же время за интересом "Юнайтед" к Нкунку стоит директор "красных дьяволов" Кристофер Вивель, прежде поработавший со своим тезкой в "Челси" и "РБ Лейпциг".



Нкунку чаще играет 10-го номера или второго нападающего, но главный тренер "Челси" Энцо Мареска предпочитает использовать одного форварда, которым выступает Николас Джексон или Лиам Делап, а место Коула Палмера как плеймейкера не подлежит сомнению.