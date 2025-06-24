"Челси" и МЮ могут обменять Нкунку на Ганачо

Кристофер Нкунку "Челси" и "Манчестер Юнайтед" изучают возможность обмена Кристофера Нкунку на Алехандро Гарначо.

Нкунку и Гарначо оба не чувствуют себя счастливым в своих нынешних клубах, и The Guardian с The Telegraph в один голос утверждают, что игроки могут поменяться местами.

Интерес "Челси" к Гарначо существовал еще в январе, и "синие" будут готовы вернуться к идее с приглашение Алехандро, если упустят свою цель номер один среди вингеров в лице Джейми Гиттенса из дортмундской "Боруссии" или решат не ограничиваться одним приобретением на эту позицию.

В то же время за интересом "Юнайтед" к Нкунку стоит директор "красных дьяволов" Кристофер Вивель, прежде поработавший со своим тезкой в "Челси" и "РБ Лейпциг".

Нкунку чаще играет 10-го номера или второго нападающего, но главный тренер "Челси" Энцо Мареска предпочитает использовать одного форварда, которым выступает Николас Джексон или Лиам Делап, а место Коула Палмера как плеймейкера не подлежит сомнению.




Метки Гарначо, Манчестер Юнайтед, Нкунку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2025 08:00

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