Эванс получит работу в "Юнайтед"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Джонни Эванс договаривается о том, чтобы получить работу в структуре "красных дьяволов".

Напомним, по окончании сезона 2024/25 Эванс завершил игровую карьеру, в течение которой он провел 538 матчей за пять различных клубов, включая 241 за "Юнайтед".



Суммарно Эванс провел два периода в родном "Юнайтед", в первом из них выиграв три титула Премьер-Лиги, два Кубка Лиги, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира. После возвращения на "Олд Траффорд" в 2023 году Джонни добавил к этому Кубок Англии.



За сборную Северной Ирландии Эванс провел 107 матчей, в качестве капитана достигнув 1/8 финала Евро-2016.



"Юнайтед" не хочет, чтобы столь колоссальный опыт пропадал, поэтому сейчас клуб подыскал неигровую роль для 37-летнего Эванса.



По информации The Athletic, "Юнайтед" собирается доверить Эвансу наблюдение за принадлежащими клубу молодыми талантами, отправленными в аренду.