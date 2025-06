Светская хроника за вторник

"Арсенал" узнал цену за Родриго. "Манчестер Юнайтед" нашел усиление в "Краснодаре". Ришарлисон может перейти в "Галатасарай". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Реал" озвучил для "Арсенала" цену за вингера "Реала" Родриго — 77 миллионов фунтов. (Cadena SER)



"Фулхэм" проявил интерес к защитнику "Арсенала" Александру Зинченко и готов заплатить за украинца 10 млн. фунтов. (The Sun)



"Арсенал" проявил интерес к нападающему ПСЖ Брадли Барколя, за которым также следят "Ливерпуль" и "Бавария". (L'Equipe)



Защитник Джо Гомес, которым интересуются "Лидс" и "Сандерленд", не хочет уходить из "Ливерпуля". (Football Insider)



"Манчестер Юнайтед" надеется опередить "Брентфорд" и "Аякс" в борьбе за капитана "Краснодара" Эдуарда Сперцяна. (Evening Standard)



"Ювентус" готов включить Дугласа Луиса или Душана Влаховича в сделку по приобретению вингера "Юнайтед" Джейдона Санчо. (Gazetta dello Sport)



"Фенербахче" вступил в борьбу за Санчо. (TEAMtalk)



"Юнайтед" уже согласовал с вингером "Брентфорда" Брианом Мбемо условия личного контракта с зарплатой в 250,000 фунтов в неделю. (talkSPORT)



"Юнайтед" начал переговоры о покупке нападающего "Челси" Кристофера Нкунку. (L'Equipe)



"Вест Хэм" задумывается о приглашении голкипера "Челси" Роберта Санчеса. (The Times)



"Ньюкасл" продолжает переговоры с "Бернли" о покупке голкипера Джеймса Траффорда. (Fabrizio Romano)



"Ноттингем Форест" согласовал покупку вингеров Тимоти Веа и Самюэля Мбангюля у "Ювентуса" за 19 млн. фунтов. (ESPN)



"Тоттенхэм" хочет вернуть защитника латвийского происхождения Денниса Чиркина из "Сандерленда". (talkSPORT)



"Тоттенхэм" обратился насчет Антуана Семеньо, но "Борнмут" хочет за ганского вингера 70 млн. фунтов. (Football Insider)



Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон может отправиться в "Галатасарай". (Posta)



"Ньюкасл" интересуется защитником "Аталанты" Джорджо Скальвини. (TEAMtalk)



Другое



Дамьен Дафф может войти в тренерский штаб Кита Эндрюса в "Брентфорде". (Daily Mail)



Согласовав продажу своей доли в "Кристал Пэлас", теперь Джон Текстор собирается купить "Шеффилд Уэнсдей" из Чемпионшипа. (Daily Mirror)



Защитник "Юнайтед" Диогу Далот женился, сыграв свадьбу в дворце 18-го века в Португалии. (The Sun)



Тайские владельцы "Лестера" терпят полный крах в своем бизнесе. (The Sun)