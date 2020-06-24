"Тоттенхэм" согласовал покупку Такаи

Кота Такаи "Тоттенхэм" согласовал покупку центрального защитника японского "Кавасаки Фронтале" Коты Такаи за 5 миллионов фунтов.

20-летний Такаи прибудет в "Тоттенхэм" в следующем месяце и, как ожидает BBC, проведет предсезонную подготовку с командой Томаса Франка.

Такаи предстоит стать рекордной продажей в истории японского первенства.

Такаи находится в системе "Кавасаки Фронтале" с 2011 года, сыграв за первую команду 78 матчей. В прошлом году Кота стал обладателем Суперкубка Японии.

За сборную Японии Такаи сыграл два матча, дебютировав против Китая в сентябре 2024.




Метки Кавасаки Фронтале, Такаи, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 24.06.2025 00:05

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