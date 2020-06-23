"Юнайтед" предлагает за Мбемо уже свыше 60 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" направил свое второе предложение о покупке вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо в размере свыше 60 миллионов фунтов.

В начале июня "Брентфорд" отказался продать Мбемо в "Юнайтед" за 55 млн. фунтов. С тех пор "пчелы" успели лишиться своего главного тренера Томаса Франка, чей новый клуб "Тоттенхэм" пока так и не подтвердил свой интерес к Бриану, вопреки слухам.



Как сообщает Daily Mail, "Юнайтед" не хочет быть втянутым в аукцион и делать одно предложение за другим, поэтому "красные дьяволы" выждали паузу и только сейчас предприняли вторую попытку.



На сей раз "Юнайтед" предлагает за 25-летнего Мбемо свыше 60 млн. фунтов. Ответа со стороны "Брентфорда" пока не последовало.



В идеале "Юнайтед" хотел бы подписать Мбемо к началу предсезонной подготовки. Игроки команды Рубена Аморима возвращаются в Каррингтон на неделе, стартующей 7 июля.



Забитые голы были одной из главных проблем "Юнайтед" в минувшем сезоне, тогда как Мбемо отличился 20 раз сам и еще отдал семь результативных передач в 38 матчах Премьер-Лиги.