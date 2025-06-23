"Пэлас" подписал Вальтера Бенитеса

"Кристал Пэлас" объявил о переходе в клуб голкипера голандского ПСВ Вальтера Бенитеса в качестве свободного агента.

32-летний Бенитес официально присоединится к "Пэлас" 1 июля, когда истечет его контракт с ПСВ.



В минувшем сезоне Бенитес сыграл каждый матч ПСВ в Эредивизии, завоевав с клубом из Эйндховена титул.



Также Бенитес выходил в старте на 11 из 12 матчей ПСВ в Лиге Чемпионов сезона 2024/25, пропустив девять голов от "Арсенала" в 1/8 финала.



Всего Бенитес провел три сезон в Эйндховене, приняв участие в 134 матчах и сохранив свои ворота на замке 43 раза.



На "Селхерст Парк" Бенитес, который регулярно вызывается в сборную Аргентины, будет конкурировать за игровые минуты с первым номером Дином Хендерсоном.