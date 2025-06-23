"Ливерпуль" продал Нэта Филлипса в "Вест Бромвич"

Клуб Чемпионшипа "Вест Бромвич" приобрел защитника Нэта Филлипса у "Ливерпуля".

Сезон 2024/25 Филлипс провел в "Дерби" на правах аренды, приняв участие в 32 матчах Чемпионшипа. Своей игрой во втором английском дивизионе Нэт привлек внимание "Вест Бромвича", где получил контракт на три года.



The Athletic предполагает, что продажа 28-летнего англичанина в "Вест Бромвич" принесла "Ливерпулю" около 3 миллионов фунтов.



Филлипс находился в системе "Ливерпуля" с 2016 года, сыграв 29 матчей за "красных" с момента своего дебюта в январе 2020.



Будучи игроком "Ливерпуля", Филлипс направлялся в аренду в "Штутгарт", "Борнмут", "Селтик", "Кардифф" и как раз "Дерби".