"Лидс" приобрел Яку Бийола

Вернувшийся в Премьер-Лигу "Лидс" объявил о приобретении центрального защитника итальянского "Удинезе" Яки Бийола.

Бийол заключил с "Лидсом" контракт до 2030 года и стал вторым новичком команды Даниэля Фарке этим летом после нападающего Лукаса Нмечи, пришедшего свободным агентом из "Вольфсбурга".



26-летний Бийол, на счету которого 63 матча за сборную Словении, обошелся "Лидсу" в 15 миллионов фунтов.



Бийол выступал за "Удинезе" с 2022 года, в минувшем сезоне забив два гола в 37 матчах с учетом всех соревнований. А ранее Яка поиграл за московский ЦСКА, "Ганновер" и "Рудар".