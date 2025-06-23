Делап объяснил, почему выбрал "Челси"

Нападающий Лиам Делап объяснил, почему он предпочел "Челси" другим клубам.

Ранее в июне "Челси" приобрел Делапа у "Ипсвича" за 30 миллионов фунтов. У Лиама также были варианты с "Манчестер Юнайтед" и "Эвертоном".



Однако отношения с атакующим полузащитником "Челси" Коулом Палмером и главным тренером "синих" Энцо Мареской, которых он знает по академии "Манчестер Сити", предопределили выбор Делапа.



"Заранее ты никогда не знаешь, будет ли твое решение правильным, но ты просто должен довериться своему внутреннему чутью и надеяться, что это сработает. Ты должен взять время на размышления. Я потратил несколько дней, чтобы поговорить с людьми и определиться со своим будущим".



"Я спросил Коула о том, что мне нужно спросить, и он сказал мне, что мне нужно знать. Но мне не нравится, когд информации слишком много. В конце концов это было мое решение, поэтому я своего рода просто хотел освободить свою голову от этого".



"У меня хорошие отношения с тренером. Я знаю, как он играет. Я играл по этой системе прежде. Сейчас она очень похожа, с небольшими изменениями".



"Я знаю многих игроков здесь, а также знаю проект клуба и их видение будущего. Это вызывает у меня восторг", — цитирует Делапа Sky Sports.