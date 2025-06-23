"Брентфорд" близок к назначению Кита Эндрюса своим новым главным тренером.

Ранее в июне "Брентфорд" проводил своего рулевого Томаса Франка в "Тоттенхэм", получив около 10 миллионов фунтов в качестве компенсации.



Перебрав ряд кандидатур на замену Франку, "Брентфорд" решил остановить свой выбор на Эндрюсе, который только прошлым летом вошел в штаб Томаса в качестве тренера по стандартным положениям "пчел".



Ранее 44-летний Эндрюс также поработал в штабе "Шеффилд Юнайтед" и сборной Ирландии, поэтому "Брентфорд" будет его первой самостоятельной ролью на тренерском поприще, отмечает BBC.



Будучи игроком, Эндрюс выступал на позиции полузащитника, представляя такие клубы как "Вулверхэмптон", "Халл", "МК Донс" и "Блэкберн".