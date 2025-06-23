Нуньес дал зеленый свет на переход в "Наполи"

Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес дал принципиальное согласие на переход в итальянский "Наполи".

По ходу минувшего сезона Нуньес растерял доверие главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота, и "красные" рады избавиться от 25-летнего игрока сборной Уругвая.



Нуньес находит привлекательной возможность перебраться к чемпионам Серии А и поработать с бывшим наставником "Челси" и "Тоттенхэма" Антонио Конте, однако все упирается в финансы.



И хотя Нуньес дал зеленый свет на этот переход, "Наполи" все еще предстоит договориться с "Ливерпулем" о размере компенсации и с самим Дарвином об условиях личного контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.



Добавим, в минувшем сезоне Премьер-Лиги Нуньес отметился только восемью появлениями в стартовом составе "Ливерпуля", при этом забив пять голов и отдав две результативные передачи.