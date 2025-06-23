Нуньес дал зеленый свет на переход в "Наполи"

Дарвин Нуньес Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес дал принципиальное согласие на переход в итальянский "Наполи".

По ходу минувшего сезона Нуньес растерял доверие главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота, и "красные" рады избавиться от 25-летнего игрока сборной Уругвая.

Нуньес находит привлекательной возможность перебраться к чемпионам Серии А и поработать с бывшим наставником "Челси" и "Тоттенхэма" Антонио Конте, однако все упирается в финансы.

И хотя Нуньес дал зеленый свет на этот переход, "Наполи" все еще предстоит договориться с "Ливерпулем" о размере компенсации и с самим Дарвином об условиях личного контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Добавим, в минувшем сезоне Премьер-Лиги Нуньес отметился только восемью появлениями в стартовом составе "Ливерпуля", при этом забив пять голов и отдав две результативные передачи.




Метки Ливерпуль, Нуньес

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2025 18:00

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  1. meshuggah 23.06.2025 18:31 # meshuggah
    Подзалупаль кладбище талантов

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  2. liverpool888 23.06.2025 18:19 # liverpool888
    Сложный трансфер. Наполи будет иметь средства с продажи Осимхена и деньги с Кварацхелии, но зная их непредсказуемого президента можно ожидать, что переговоры могут быть сложными. Если отобьют 55-60 млн фунтов, то будет прекрасно.
    Тут очень важно роль Конте. Если он видит в нём первый выбор, то президенту придётся уважить запросы тренера, который принёс клубу победу в Серии А и захочет развивать успех дальше.

    Ждём новостей про Кьезу. Кварацхелией ему не стать, но качественно усилить Наполи он в состоянии.

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