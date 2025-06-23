Нуньес дал зеленый свет на переход в "Наполи"
Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес дал принципиальное согласие на переход в итальянский "Наполи".
По ходу минувшего сезона Нуньес растерял доверие главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота, и "красные" рады избавиться от 25-летнего игрока сборной Уругвая.
Нуньес находит привлекательной возможность перебраться к чемпионам Серии А и поработать с бывшим наставником "Челси" и "Тоттенхэма" Антонио Конте, однако все упирается в финансы.
И хотя Нуньес дал зеленый свет на этот переход, "Наполи" все еще предстоит договориться с "Ливерпулем" о размере компенсации и с самим Дарвином об условиях личного контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Добавим, в минувшем сезоне Премьер-Лиги Нуньес отметился только восемью появлениями в стартовом составе "Ливерпуля", при этом забив пять голов и отдав две результативные передачи.
23.06.2025 18:00
Просмотров: 402
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Подзалупаль кладбище талантов
(ответить)
Сложный трансфер. Наполи будет иметь средства с продажи Осимхена и деньги с Кварацхелии, но зная их непредсказуемого президента можно ожидать, что переговоры могут быть сложными. Если отобьют 55-60 млн фунтов, то будет прекрасно.
Тут очень важно роль Конте. Если он видит в нём первый выбор, то президенту придётся уважить запросы тренера, который принёс клубу победу в Серии А и захочет развивать успех дальше.
Ждём новостей про Кьезу. Кварацхелией ему не стать, но качественно усилить Наполи он в состоянии.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий