Керкез летит в Ливерпуль на медобследование

Защитник "Борнмута" Милош Керкез сегодня прилетает в Англию, чтобы пройти медобследование в "Ливерпуле".

В минувшую пятницу стало известно, что "Ливерпуль" согласовал с "Борнмутом" компенсацию за Керкеза в размере около 40 миллионов фунтов.



Перед этим чемпионы Премьер-Лиги договорились с самим Керкезом об условиях пятилетнего контракта.



По информации The Athletic, Керкез завершил свой отпуск и уже сегодня, в понедельник, прилетает в Ливерпуль из Белграда, чтобы уладить оставшиеся формальности.



Ожидается, что переход 21-летнего игрока сборной Венгрии будет подтвержден во вторник.



Приобретение Керкеза может оказать влияние на будущее Энди Робертсона, у которого остается один год по контракту и за которым охотится "Атлетико".