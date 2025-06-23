Керкез летит в Ливерпуль на медобследование
Защитник "Борнмута" Милош Керкез сегодня прилетает в Англию, чтобы пройти медобследование в "Ливерпуле".
В минувшую пятницу стало известно, что "Ливерпуль" согласовал с "Борнмутом" компенсацию за Керкеза в размере около 40 миллионов фунтов.
Перед этим чемпионы Премьер-Лиги договорились с самим Керкезом об условиях пятилетнего контракта.
По информации The Athletic, Керкез завершил свой отпуск и уже сегодня, в понедельник, прилетает в Ливерпуль из Белграда, чтобы уладить оставшиеся формальности.
Ожидается, что переход 21-летнего игрока сборной Венгрии будет подтвержден во вторник.
Приобретение Керкеза может оказать влияние на будущее Энди Робертсона, у которого остается один год по контракту и за которым охотится "Атлетико".
23.06.2025 17:00
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Последние комментарии:
Белград-так он венгр или серб
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Дальше Гехи и считай основа собрана. Осталось на предсезонке сыгранность прокачать.
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Супер ТО, еще ЦЗ И ФОРВАРД.
Ахуенно
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