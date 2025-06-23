Керкез летит в Ливерпуль на медобследование

Милош Керкез Защитник "Борнмута" Милош Керкез сегодня прилетает в Англию, чтобы пройти медобследование в "Ливерпуле".

В минувшую пятницу стало известно, что "Ливерпуль" согласовал с "Борнмутом" компенсацию за Керкеза в размере около 40 миллионов фунтов.

Перед этим чемпионы Премьер-Лиги договорились с самим Керкезом об условиях пятилетнего контракта.

По информации The Athletic, Керкез завершил свой отпуск и уже сегодня, в понедельник, прилетает в Ливерпуль из Белграда, чтобы уладить оставшиеся формальности.

Ожидается, что переход 21-летнего игрока сборной Венгрии будет подтвержден во вторник.

Приобретение Керкеза может оказать влияние на будущее Энди Робертсона, у которого остается один год по контракту и за которым охотится "Атлетико".




Метки Борнмут, Керкез, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2025 17:00

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Последние комментарии:




  1. seregaball 23.06.2025 18:42 # seregaball
    Белград-так он венгр или серб

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  2. sssuso 23.06.2025 18:27 # sssuso
    Дальше Гехи и считай основа собрана. Осталось на предсезонке сыгранность прокачать.

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  3. felix-the-cat 23.06.2025 17:54 # felix-the-cat
    Супер ТО, еще ЦЗ И ФОРВАРД.

    Ахуенно

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