Конате отклонил предложение "Ливерпуля" о новом контракте

Ибраима Конате Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате отклонил стартовое предложение своего клуба о новом контракта.

В данный момент от действующего контракта Конате остается только один год, а значит "Ливерпуль" находится на пороге очередной саги после многомесячных спекуляций насчет будущего Трента Александер-Арнольда, Виргила Ван Дейка и Мохамеда Салаха.

Из тройки перечисленных игроков "Ливерпулю" удалось сохранить Ван Дейка и Салаха, тогда как Трент решил не продлевать свой истекающий контракт и ушел в "Реал".

По информации The Guardian, Конате остался расстроен структурой выдвинутого "Ливерпулем" предложения. Представители 26-летнего игрока сборной Франции считают, что их клиент заслуживает более высокой базовой зарплаты, тогда как клуб в своем "оффере" делает акцент на бонусы.

Поэтому данное предложение Конате отклонил, и в данный момент переговоры находятся в тупике.

Один год по контракту также остается у защитника Энди Робертсона. В той же ситуации находился и голкипер Кувин Келлехер, проданный в "Брентфорд" за 18 миллионов фунтов.




Метки Конате, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2025 16:00

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  1. ooaaaa 23.06.2025 16:40 # ooaaaa
    заменить на Гехи было б отлично, гехи в паре с ввд будет бетон
    а вот кем заменить ВВД в будущем?

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  2. vyrentz 23.06.2025 16:32 # vyrentz
    Придется на лавочке посидеть сезончик, потом хуй найдет команду.

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  3. darhanito 23.06.2025 16:16 # darhanito
    продать если получится и брать Гехи.

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