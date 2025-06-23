Конате отклонил предложение "Ливерпуля" о новом контракте

Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате отклонил стартовое предложение своего клуба о новом контракта.

В данный момент от действующего контракта Конате остается только один год, а значит "Ливерпуль" находится на пороге очередной саги после многомесячных спекуляций насчет будущего Трента Александер-Арнольда, Виргила Ван Дейка и Мохамеда Салаха.



Из тройки перечисленных игроков "Ливерпулю" удалось сохранить Ван Дейка и Салаха, тогда как Трент решил не продлевать свой истекающий контракт и ушел в "Реал".



По информации The Guardian, Конате остался расстроен структурой выдвинутого "Ливерпулем" предложения. Представители 26-летнего игрока сборной Франции считают, что их клиент заслуживает более высокой базовой зарплаты, тогда как клуб в своем "оффере" делает акцент на бонусы.



Поэтому данное предложение Конате отклонил, и в данный момент переговоры находятся в тупике.



Один год по контракту также остается у защитника Энди Робертсона. В той же ситуации находился и голкипер Кувин Келлехер, проданный в "Брентфорд" за 18 миллионов фунтов.