Гюндоган: "Думаю, останусь в "Сити"

Полузащитник Илкай Гюндоган в очередной раз успокоил слухи, связывающие его с уходом из "Манчестер Сити".

В минувший уикенд появилась информация, что "Галатасарай" проявляет интерес к Гюндогану, а "Сити" не собирается стоять у 34-летнего немца турецкого происхождения на пути.



Однако после своего дубля в победном для "Сити" матче клубного Чемпионата Мира против "Аль-Айна" (6:0) Гюндоган дал ясно понять, где видит свое будущее.



"Останусь ли я в "Сити"? Думаю, да. У меня есть однолетний контракт, и я очень счастлив здесь. Каждый знает это".



"Я очень сосредоточен на этом турнире, и я наслаждаюсь своей игрой. Я по-прежнему верю, что смогу провести на высочайшем уровне еще несколько лет, если буду хорошо заботиться о себе. Думаю, я уже доказал это".



"Еще в прошлом сезоне я не пропустил ни матча, поэтому я доступен, я форме, я чувствую себя действительно хорошо, и я хочу продолжать играть на высочайшем уровне гораздо дольше", — цитирует Гюндогана Sky Sports.