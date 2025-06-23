"Тоттенхэм" заинтересован в Эзе

"Тоттенхэм" заинтересован в приобретении вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе.

После своего назначения главным тренером "Тоттенхэма" Томас Франк сделал приглашение вингера приоритетом "шпор" на это лето, утверждает Daily Mirror.



"Тоттенхэм" проявляет интерес к бывшему подопечному Франка по "Брентфорду" в лице Бриана Мбемо и Антуану Семеньо из "Борнмута", а также в шорт-листе "шпор" значится Эзе.



На Мбемо претендует и "Манчестер Юнайтед", а за Семеньо "Борнмут" хочет 70 миллионов фунтов, что может заставить "Тоттенхэм" остановить свой выбор за Эзе.



"Пэлас" отчаянно хочет сохранить Эзе на сезон в Лиге Европы, однако контракт 26-летнего англичанина — по неподтвержденной информации — содержит пункт об отступных в 68 млн. фунтов.



"Тоттенхэм" обдумывал покупку Эзе еще прошлым летом, и приход Франка может подтолкнуть "шпор", чтобы выдвинуть свое предложение по Эберечи.