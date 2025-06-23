"Арсенал" занял выжидательную позицию насчет Родриго

Родриго "Арсенал" готов занять выжидательную позицию в отношении вингера испанского "Реала" Родриго.

Приглашение вингера топ-уровня является одним из приоритетов для "Арсенала" на это лето, и "канониры" избрали амбициозную цель в лице Родриго.

Спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта уверен, что "Реал" открыт к продаже Родриго, однако в данный момент гранд Ла Лиги хочет свыше 70 миллионов фунтов за свою звезду.

Согласование сделки также осложняется ожиданиями самого Родриго по зарплате. 24-летний бразилец может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков команды Микеля Артеты, если согласится на этот переход.

Поэтому, как утверждает Daily Mirror, "Арсенал" собирается запастись терпением, ожидая, что ближе к закрытию летнего трансферного окна "Реал", нуждаясь в продажах, смягчит свою позицию и станет сговорчивее.




Метки Арсенал, Реал, Родриго

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2025 13:00

Количество просмотров Просмотров: 869

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tigerpool 23.06.2025 14:46 # tigerpool
    В итоге Бавария может урвать его

    (ответить)

  2. vyrentz 23.06.2025 13:19 # vyrentz
    упустят такую возможность

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: