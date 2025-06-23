"Арсенал" занял выжидательную позицию насчет Родриго

"Арсенал" готов занять выжидательную позицию в отношении вингера испанского "Реала" Родриго.

Приглашение вингера топ-уровня является одним из приоритетов для "Арсенала" на это лето, и "канониры" избрали амбициозную цель в лице Родриго.



Спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта уверен, что "Реал" открыт к продаже Родриго, однако в данный момент гранд Ла Лиги хочет свыше 70 миллионов фунтов за свою звезду.



Согласование сделки также осложняется ожиданиями самого Родриго по зарплате. 24-летний бразилец может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков команды Микеля Артеты, если согласится на этот переход.



Поэтому, как утверждает Daily Mirror, "Арсенал" собирается запастись терпением, ожидая, что ближе к закрытию летнего трансферного окна "Реал", нуждаясь в продажах, смягчит свою позицию и станет сговорчивее.