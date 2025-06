Светская хроника за понедельник

"Арсенал" может отказаться от покупки Беньямина Шешко. Предложение "Манчестер Юнайтед" по Андрею Лунину отклонено. "Челси" начал переговоры по Рандалю Коло-Муани. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Арсенал" может отказаться от приобретения нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко за 70 миллионов фунтов по причине завышенных ожиданий игрока по зарплате. (Daily Mirror)



"Ливерпуль" готов отпустить нападающего Дарвина Нуньеса по сниженной до 43 млн. фунтов цене. (Alfredo Pedulla)



"Ливерпуль" готов включить Нуньеса и Федерико Кьезу в сделку по приобретению нападающего "Наполи" Виктора Осимхена. (Evening Standard)



Капитан "Кристал Пэлас" Марк Гехи готов перейти в "Ливерпуль", только если ему будет гарантировано место в стартовом составе. (Sky Sports)



"Челси" вступил в переговоры с ПСЖ насчет нападающего Рандаля Коло-Муани. (L'Equipe)



Нападающий "Челси" Николас Джексон не продается, несмотря на интерес из Саудовской Аравии и Европы. (Sky Sports)



Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд сохраняет надежду перейти в "Барселону". (The Times)



"Реал" отклонил предложение "Юнайтед" в 13 млн. фунтов о покупке украинского голкипера Андрея Лунина. (Fichajes)



Если Андре Онана покинет "Юнайтед", его место может занять Марко Карнесекки из "Аталанты". (Di Marzio)



"Юнайтед" наблюдает за ситуацией вокруг нападающего "Наполи" Мойзе Кина. (Gazzetta dello Sport)



Со стороны "Наполи" существует интерес к нападающему "Юнайтед" Расмусу Хейлунду. (Gazzetta dello Sport)



"Ювентус" будет готов приобрести вингера "Юнайтед" Джейдона Санчо, если не сможет заполучить Франсишку Консейсау из "Порту". (Corriere dello Sport)



Санчо предпочитает перейти в "Наполи". (Sky Sport Italia)



"Атлетико" завершил интерес к защитнику "Астон Виллы" Люке Диню, который был оценен в 10 млн. фунтов. (The Times)



Киевское "Динамо" требует 21 млн. фунтов от "Сандерленда" за нападающего Владислава Ваната. (Daily Express)



ПСВ вызвался арендовать нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона. (Football Insider)



Другое



Бывший вингер "Челси" Дамьен Дафф подал в отставку с поста главного тренера "Шелбурна", с которым выиграл ирландское первенство в прошлом году. (Daily Mirror)



Юношеская сборная Англии не смогли преодолеть групповой этап на Чемпионате Европы U-19. (Sky Sports)



Звезда Премьер-Лиги изменил своей девушке, а затем купил ей Audi за 40,000 фунтов в качестве извинений. (The Sun)



Местная полиция дважды допрашивала бывшего нападающего "Ливерпуля" и "Ньюкасла" Энди Кэрролла, который поссорился со своей девушкой на отдыхе в Греции. (The Sun)