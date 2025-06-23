Текстор согласовал продажу своей доли в "Пэлас"

Джон Текстор Совладелец "Кристал Пэлас" Джон Текстор согласовал продажу своих акций за 190 миллионов фунтов.

По информации BBC, покупателем доли Текстора в "Пэлас" выступает 78-летний владелец команды "Нью-Йорк Джетс" из американского футбола Вуди Джонсон.

Текстор и Джонсон уже заключили соглашение, и теперь сделка находится на одобрении у Премьер-Лиги. Вуди также предстоит пройти стандартную проверку на чистоту и надежность капитала.

Текстор был вынужден пойти на продажу своих 43 процентов акций "Пэлас" из-за угрозы исключения "орлов" из Лиги Европы, куда попал и "Лион", совладельцем которого также является Джон.




Метки Джонсон, Кристал Пэлас, Текстор

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2025 11:00

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