Текстор согласовал продажу своей доли в "Пэлас"

Совладелец "Кристал Пэлас" Джон Текстор согласовал продажу своих акций за 190 миллионов фунтов.

По информации BBC, покупателем доли Текстора в "Пэлас" выступает 78-летний владелец команды "Нью-Йорк Джетс" из американского футбола Вуди Джонсон.



Текстор и Джонсон уже заключили соглашение, и теперь сделка находится на одобрении у Премьер-Лиги. Вуди также предстоит пройти стандартную проверку на чистоту и надежность капитала.



Текстор был вынужден пойти на продажу своих 43 процентов акций "Пэлас" из-за угрозы исключения "орлов" из Лиги Европы, куда попал и "Лион", совладельцем которого также является Джон.