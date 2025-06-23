Премьер-Лига потребовала объяснений от Бели насчет связи с веб-сайтом по продаже билетов

Премьер-Лига потребовала объяснений от совладельца "Челси" Тодда Бели насчет связи того с веб-сайтом по продаже билетов Vivid Seats.

Еще в марте объединение болельщиков "Челси" обратило внимание на связь Бели с Vivid, где Тодд значится директором и инвестором с долей в 13 процентов.



Этот веб-сайт является неофициальным реселлером билетов на матчи Премьер-Лиги, причем за один квиток на "Стэмфорд Бридж" Бели береь до 20,000 фунтов.



В конце концов Премьер-Лига обратила на это внимание и, как сообщает BBC, написала письмо "Челси" с требованием объяснить связь Бели с Vivid.



Добавим, в минувшем сезоне главный тренер "Челси" Энцо Мареска неоднократно жаловался на недостаточно шумную атмосферу на "Стэмфорд Бридж". Похожие претензии были и у его предшественника Маурисио Почеттино.