"Бавария" может поспорить с "Челси" за Гиттенса

Немецкая "Бавария" задумывается о том, чтобы вступить в борьбу с "Челси" за вингера дортмундской "Боруссии" Джейми Гиттенса.

Ранее в июне "Челси" сделал два предложения о покупке Гиттенса в размере до 42 миллионов фунтов, однако в ответ оба раза последовал отказ, и на клубный Чемпионат Мира Джейми уехал в качестве игрока "Боруссии".



Гиттенс остается целью номер один "Челси" среди вингеров, и ожидается, что после турнира в Соединенных Штатах "синие" возобновят переговоры по 20-летнему англичанину.



Однако к тому времени у "Челси" может появиться серьезный конкурент в борьбе за Гиттенса. Речь идет о "Баварии", которая не смогла заполучить Флориана Вирца и попрощалась с Лероем Сане.



Если верить Daily Mirror, "Бавария" уже установила контакт с представителями Гиттенса, которого "Боруссия" оценивает в 50 млн. фунтов.