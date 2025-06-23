Гехи сообщил "Пэлас", что не подпишет новый контракт
Капитан "Кристал Пэлас" Марк Гехи уведомил свой клуб, что не подпишет новый контракт.
В минувшем сезоне Гехи помог "Пэлас" завоевать Кубок Англии и квалифицироваться в Лигу Европы, однако свое долгосрочное будущее Марк видит за пределами "Селхерст Парк".
От действующего контракта Гехи остается 12 месяцев, и боссы "Пэлас" уже знают, что продление сотрудничества невозможно, утверждает журналист Бен Джейкобс.
Не желая лишиться Гехи через год безо всякой компенсации, "Пэлас" надеется продать Марка этим летом. "Орлы" оценивают 24-летнего защитника сборной Англии более чем в 50 миллионов фунтов.
Интерес к Гехи могут проявить "Ливерпуль", "Арсенал", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм", однако Марку нужны гарантии насчет регулярной игровой практики в сезоне перед Чемпионатом Мира.
Сам Гехи допускает, что задержится в "Пэлас" до января или до окончания своего контракта летом 2026.
23.06.2025 08:00
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