"Сити" сокрушил "Аль-Айн"
В своем втором матче на клубном Чемпионате Мира "Манчестер Сити" одержал победу 6:0 над "Аль-Айном" из ОАЭ.
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола полностью изменил стартовый состав своей команды относительно победы 2:0 над "Видадом". Среди тех, кто получил свой шанс, оказались Абукодир Хусанов, Райан Аит-Нури и Клаудио Эчеверри.
"Сити" удалось подтвердить свой более высокий класс уже на девятой минуте. Илкай Гюндоган подкараулил отскок в штрафной после розыгрыша углового, ушел от соперника и выполнил заброс к дальней штанге, но мяч опустился прямо в ворота — 1:0.
"Аль-Айн" пару раз огрызнулся, но на 27-й минуте еще раз пропустил. Эчеверри отметил свой первых выход в старте великолепно исполненным штрафным ударом в обход стенки — 2:0.
В самой концовке первого тайма система VAR обратила внимание рефери на фол на Мануэле Аканджи в чужой штрафной при подаче углового, и Эрлинг Холанд получил возможность исполнить пенальти — 3:0.
После перерыва "Сити" полностью доминировал над соперником и после нескольких упущенных моментов все же забил четвертый гол. Бернарду Силва с подступов к штрафной сделал короткую передачу на Гюндогана, который ускользнул от пары соперников и подсек мяч перед голкипером — 4:0.
На 84-й минуте отличился и вышедший на замену Оскар Бобб, классно разобравшись с опекуном на правом краю штрафной и закатив мяч в ближний угол ворот — 5:0.
Точку в матче на 89-й минуте поставил Райан Шерки, другой вышедший со скамейки игрок, пробив в касание с границы штрафной площади после скидки Холанда — 6:0.
Подавляющее превосходство "Сити" в классе нашло свое отражение на итоговом счете. "Горожане" просто не выпускали мяч и в итоге одержал сверхуверенную победу.
"Манчестер Сити" (Англия) — "Аль-Айн" (ОАЭ) — 6:0 (3:0)
Голы: Гюндоган 8, 73, Эчеверри 27, Холанд 45 (пен), Бобб 84, Шерки 89.
"Манчестер Сити": Ортега, Аканджи, Хусанов (Бобб 61), Гвардиол (Диаш 74), Аит-Нури, Гонсалес (Родри 61), Гюндоган, Силва (Шерки 74), Нунеш, Эчеверри (Фоден 45), Холанд.
23.06.2025 06:00
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КОРОЛИ!!!
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