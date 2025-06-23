Стоунс хочет остаться в "Манчестер Сити"

Защитник Джон Стоунс заявил, что хочет остаться в "Манчестер Сити".

Прошлый сезон оказался испорчен для Стоунса травмами. Джон сыграл лишь 1,134 минуты во всех соревнованиях и отметился только шестью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Ранее этим летом появились слухи, что "Сити" может избавиться от Стоунса, чей бывший клуб "Эвертон" назывался возможным направлением для Джона, однако 31-летний англичанин никуда уходить не собирается.



"Я здесь, я хочу остаться, я люблю это место. Я здесь, чтобы помогать команде. Я не знаю, каковы были разговоры или спекуляции, но я надеюсь положить этому конец", — цитирует Стоунса The Guardian.