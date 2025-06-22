"Брайтон" предложил 20 млн. фунтов за Уэсли Франсу

"Брайтон" предложил около 20 миллионов фунтов за правого защитника бразильского "Фламенго" Уэсли Франсу.

На днях Франса помог "Фламенго" одержать волевую победу 3:1 над "Челси" в рамках клубного Чемпионата Мира, только укрепив свою растущую репутацию.



По информации The Telegraph, Франса также вызывает интерес у "Манчестер Сити", но "Брайтон" первым сделал свой шаг, выдвинув предложение о покупке 21-летнего бразильца.



"Фламенго" открыт к продаже Франсы, а сам Уэсли полон амбиций перебраться в Европу и проявить себя в Премьер-Лиге. Однако судьба защитника прояснится только после проходящего в Соединенных Штатах турнира ФИФА.