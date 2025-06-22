"Галатасарай" ведет переговоры насчет Рамсдейла

Турецкий "Галатасарай" ведет переговоры насчет голкипера "Саутгемптона" Аарона Рамсдейла.

Рамсдейл только прошлым летом присоединился к "Саутгемптону", но "святые" не удержались в Премьер-Лиге и больше не могут позволить себе платить Аарону 100,000 фунтов в неделю.



Ранее в июне стало известно, что "Галатасарай" сделал запрос насчет Алиссона, однако первый номер "Ливерпуля" ответил отказом, и клуб из Стамбула переключился на Рамсдейла.



"Галатасараю" нужен новый голкипер после расставания с Фернандо Муслерой, который провел в клубе 14 лет.



Ожидается, что "Галатарасай" не будет пытаться сразу приобрести Рамсдейла, а ограничится арендой 27-летнего англичанина, сообщает The Times.