"Бавария" интересуется Мартинелли
Немецкая "Бавария" проявила интерес к вингеру "Арсенала" Габриэлю Мартинелли.
Этим летом "Бавария" проиграла борьбу "Ливерпулю" за Флориана Вирца, а также не смогла договориться о новом контракте с Лероем Сане, который ушел свободным агентом в "Галатасарай".
Поэтому сейчас "Бавария" усиленно ищет атакующего игрока, и Bild утверждает, что бразилец Мартинелли входит в шорт-лист чемпионов Бундеслиги.
В свои 24 года Мартинелли является одним из главных старожилов "Арсенала", забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи в 33 матчах минувшего сезона Премьер-Лиги.
На "Эмирейтс" Мартинелли имеет контракт до 2027 года, однако будущее Габриэля выглядит неопределенно, учитывая огромное желание "Арсенала" переманить из "Реала" Родриго, который играет на одной позиции с соотечественником.
Хорошая новость для "Арсенала" в том, что Мартинелли является лишь запасным вариантом для "Баварии", как и Кода Гакпо и Луисом Диасом из "Ливерпуля". В приоритете у немецкого гранда находится Рафаэл Леау из "Милана".
22.06.2025 19:00
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