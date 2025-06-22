"Бавария" интересуется Мартинелли

Немецкая "Бавария" проявила интерес к вингеру "Арсенала" Габриэлю Мартинелли.

Этим летом "Бавария" проиграла борьбу "Ливерпулю" за Флориана Вирца, а также не смогла договориться о новом контракте с Лероем Сане, который ушел свободным агентом в "Галатасарай".



Поэтому сейчас "Бавария" усиленно ищет атакующего игрока, и Bild утверждает, что бразилец Мартинелли входит в шорт-лист чемпионов Бундеслиги.



В свои 24 года Мартинелли является одним из главных старожилов "Арсенала", забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи в 33 матчах минувшего сезона Премьер-Лиги.



На "Эмирейтс" Мартинелли имеет контракт до 2027 года, однако будущее Габриэля выглядит неопределенно, учитывая огромное желание "Арсенала" переманить из "Реала" Родриго, который играет на одной позиции с соотечественником.



Хорошая новость для "Арсенала" в том, что Мартинелли является лишь запасным вариантом для "Баварии", как и Кода Гакпо и Луисом Диасом из "Ливерпуля". В приоритете у немецкого гранда находится Рафаэл Леау из "Милана".