Фримпонг: "С Вирцем будет еще веселее"
Защитник "Ливерпуля" Джереми Фримпонг высказался по поводу воссоединения с плеймейкером Флорианом Вирцем.
В минувшую пятницу "Ливерпуль" подтвердил приобретение Вирца у "Байера" за 116 миллионов фунтов, а немногим ранее из Леверкузена прибыл Фримпонг.
В сезоне 2023/24 Фримпонг и Вирц помогли "Байеру" завоевать титул Бундеслиги и Кубок Германии, и теперь Джереми не терпится проявить себя в английском футболе.
"Я в восторге. Я по-настоящему предвкушаю игру за "Ливерпуль". И, конечно, мой хороший друг Флориан Вирц тоже переходит. Так будет еще веселее. Я уже знаю некоторых парней по сборной. Поэтому да, я в предвкушении. Мне не терпится начать", — сообщил Фримпонг ESPN.
22.06.2025 18:00
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