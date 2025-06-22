Фримпонг: "С Вирцем будет еще веселее"

Защитник "Ливерпуля" Джереми Фримпонг высказался по поводу воссоединения с плеймейкером Флорианом Вирцем.

В минувшую пятницу "Ливерпуль" подтвердил приобретение Вирца у "Байера" за 116 миллионов фунтов, а немногим ранее из Леверкузена прибыл Фримпонг.



В сезоне 2023/24 Фримпонг и Вирц помогли "Байеру" завоевать титул Бундеслиги и Кубок Германии, и теперь Джереми не терпится проявить себя в английском футболе.



"Я в восторге. Я по-настоящему предвкушаю игру за "Ливерпуль". И, конечно, мой хороший друг Флориан Вирц тоже переходит. Так будет еще веселее. Я уже знаю некоторых парней по сборной. Поэтому да, я в предвкушении. Мне не терпится начать", — сообщил Фримпонг ESPN.