Гвардиола открыт к работе в Южной Америке
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что открыт к работе в Южной Америке.
В данный момент "Сити" выступает на клубном Чемпионате Мира, что дает Гвардиоле и его игрокам возможность прочувствовать мультикультурную атмосферу.
Гвардиоле очень нравится отношение к футболу в странах вроде Бразилии и Аргентины, и Хосеп допускает, что однажды будет там тренировать.
"Почему нет? Много хороших вещей, случившихся за всю историю футбола, появлялись в Южной Америке. Величайшие игроки появлялись в Южной Америке, а затем большинство из них приезжало в Европу, где больше возможностей с точки зрения экономики и престижа".
"Они невероятны. Я обожаю, когда участвуешь в таких соревнованиях и играешь против южноамериканских команд".
"Эта культура и то, как их фанаты переживают каждое действие... Все это ради этого. Нам нужно прочувствовать это", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
22.06.2025 17:00
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