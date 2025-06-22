Гвардиола открыт к работе в Южной Америке

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что открыт к работе в Южной Америке.

В данный момент "Сити" выступает на клубном Чемпионате Мира, что дает Гвардиоле и его игрокам возможность прочувствовать мультикультурную атмосферу.



Гвардиоле очень нравится отношение к футболу в странах вроде Бразилии и Аргентины, и Хосеп допускает, что однажды будет там тренировать.



"Почему нет? Много хороших вещей, случившихся за всю историю футбола, появлялись в Южной Америке. Величайшие игроки появлялись в Южной Америке, а затем большинство из них приезжало в Европу, где больше возможностей с точки зрения экономики и престижа".



"Они невероятны. Я обожаю, когда участвуешь в таких соревнованиях и играешь против южноамериканских команд".



"Эта культура и то, как их фанаты переживают каждое действие... Все это ради этого. Нам нужно прочувствовать это", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.