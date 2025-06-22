"Ливерпуль" согласовал продажу Куансы в "Байер"

"Ливерпуль" согласовал продажу своего защитника Джарелла Куансы в леверкузенский "Байер".

Куансе предстоит стать третьим трансфером между "Ливерпулем" и "Байером" этим летом после Джереми Фримпонга и Флориана Вирца, отправившихся в противоположном направлении.



По информации журналиста Фабрицио Романо, "Ливерпуль" гарантированно получит за Куансу 30 миллионов фунтов, а еще 5 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.



Еще один важный нюанс заключается в том, что "Ливерпуль" получит опцию обратного выкупа 22-летнего англичанина, благодаря чему сохранит контроль над будущим игрока.



Куанса получит в Леверкузене контракт до 2030 года, и после расставания с Джареллом "Ливерпуль" постарается найти другого центрального защитника.