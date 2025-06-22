Правый защитник "Фулхэма" Кенни Тете близок к переходу в "Эвертон" на правах свободного агента.

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес сделал усиление правого фланга обороны одним из своих приоритетов на это лето, потому что истекающий контракт Эшли Янга было решено не продлевать, а капитану Шеймусу Коулмену уже 36 лет.



Судя по всему, "Эвертон" нашел решение своей проблемы. Как сообщает BBC, "ириски" собираются заключить трехлетний контракт с Тете.



29-летний голландец провел пять сезонов в "Фулхэме", в минувшей кампании Премьер-Лиги отметившись 21 появлением в стартовом составе "дачников".



С переходом в "Эвертон" также связывали Кайла Уолкера из "Манчестер Сити", Кайла Уолкер-Питерса из "Саутгемптона" и Владимира Цоуфала из "Вест Хэма".