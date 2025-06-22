Сборная Польши отвергла Саутгейта

Польская федерация футбола отвергла кандидатуру бывшего главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

Саутгейт находится без работы с июля 2024, когда он подал в отставку после поражения англичан от Испании в финале Евро-2024.



Саутгейт предполагал, что может вообще не вернуться в футбол, однако на прошлой неделе Гарет вдруг откликнулся на вакантную должность главного тренера сборной Польши.



В недавнем прошлом у поляков был неудачный опыт с португальцем Фернанду Сантушем, который продержался на тренерском мостике только девять месяцев, поэтому они решили отказаться от приглашения еще одного иностранного специалиста.



"Мы получили предложение о его (Саутгейта) трудоустройстве. Но нам нужно помнить базовое правило: никакой иностранный тренер не гарантирует, что мы попадем на Чемпионат Мира. Если бы он дал нам такую гарантию, я бы сразу его нанял".



"Фернанду Сантуш — идеальный пример. Успешный тренер, громкое имя, все ему аплодировали, а на деле это было неожиданно и больно для всех нас", — цитирует главу Польской федерации футбола Цезария Кулешу.