Гвардиола хочет сократить состав "Сити"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что "горожанам" нужно поработать над сокращением своего состава в остатке лета.

Начиная с января, "Сити" совершил целый ряд приобретений, значительно увеличив глубину своего состава.

Однако Гвардиола предпочитает работать с более компактным составом, чтобы никто из игроков не мог пожаловаться на дефицит игровых минут.

"Я был бы счастлив обладать весь сезон игроками, которые есть у нас прямо сейчас. Я был бы счастлив этому. У меня нет никаких нареканий насчет их поведения".

"Но они не будут счастливы, они будут расстроены. Они будут расстроены, а я не хочу этого".

"Это не проблема для меня. Мой выбор игроков может быть и больше, но мне не нравится оставлять по пять, шесть или семь игроков дома, когда никто не травмирован".

"Я делаю это не ради себя, а ради них. Поэтому нам нужно посмотреть, что случится. У нас еще много времени до закрытия трансферного окна, поэтому посмотрим", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.




Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2025 13:00

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  1. superperez101 22.06.2025 13:14 # superperez101
    а потом опять будет ныть дайте хороших игроков, купите ямалей

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