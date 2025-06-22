Гвардиола хочет сократить состав "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что "горожанам" нужно поработать над сокращением своего состава в остатке лета.

Начиная с января, "Сити" совершил целый ряд приобретений, значительно увеличив глубину своего состава.



Однако Гвардиола предпочитает работать с более компактным составом, чтобы никто из игроков не мог пожаловаться на дефицит игровых минут.



"Я был бы счастлив обладать весь сезон игроками, которые есть у нас прямо сейчас. Я был бы счастлив этому. У меня нет никаких нареканий насчет их поведения".



"Но они не будут счастливы, они будут расстроены. Они будут расстроены, а я не хочу этого".



"Это не проблема для меня. Мой выбор игроков может быть и больше, но мне не нравится оставлять по пять, шесть или семь игроков дома, когда никто не травмирован".



"Я делаю это не ради себя, а ради них. Поэтому нам нужно посмотреть, что случится. У нас еще много времени до закрытия трансферного окна, поэтому посмотрим", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.