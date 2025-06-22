"Ливерпуль" планирует еще два приобретения после Керкеза

Арне Слот "Ливерпуль" планирует совершить еще два приобретения этим летом после того, как подпишет защитника "Борнмута" Милоша Керкеза.

Этим летом "Ливерпуль" уже купил Джереми Фримпонга и Флориана Вирца за 29.5 и 116 млн. фунтов, соответственно, а сейчас завершает приобретение Керкеза за 40 млн. фунтов.

Также в данный момент "Ливерпуль" находится на пороге продажи Джарелла Куансы в "Байер" за 30 млн. фунтов, поэтому "красным" потребуется новый центральный защитник.

Одним из вариантов, рассматриваемых "Ливерпулем" на замену Куансе, является капитан "Кристал Пэлас" Марк Гехи, который также вызывает интерес у "Ньюкасла" и "Тоттенхэма".

Помимо центрального защитника, утверждает i Sport, "Ливерпуль" планирует обзавестись и новым нападающим, особенно если Дарвин Нуньес или Луис Диас покинет "Энфилд".




Метки Ливерпуль, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2025 12:00

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  1. superperez101 22.06.2025 13:16 # superperez101
    точечные усиления, сплошь супертопарики.
    это вам не джаксоны с мадуэками

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