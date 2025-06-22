"Ливерпуль" планирует еще два приобретения после Керкеза
"Ливерпуль" планирует совершить еще два приобретения этим летом после того, как подпишет защитника "Борнмута" Милоша Керкеза.
Этим летом "Ливерпуль" уже купил Джереми Фримпонга и Флориана Вирца за 29.5 и 116 млн. фунтов, соответственно, а сейчас завершает приобретение Керкеза за 40 млн. фунтов.
Также в данный момент "Ливерпуль" находится на пороге продажи Джарелла Куансы в "Байер" за 30 млн. фунтов, поэтому "красным" потребуется новый центральный защитник.
Одним из вариантов, рассматриваемых "Ливерпулем" на замену Куансе, является капитан "Кристал Пэлас" Марк Гехи, который также вызывает интерес у "Ньюкасла" и "Тоттенхэма".
Помимо центрального защитника, утверждает i Sport, "Ливерпуль" планирует обзавестись и новым нападающим, особенно если Дарвин Нуньес или Луис Диас покинет "Энфилд".
22.06.2025 12:00
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точечные усиления, сплошь супертопарики.
это вам не джаксоны с мадуэками
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