"Ливерпуль" планирует еще два приобретения после Керкеза

"Ливерпуль" планирует совершить еще два приобретения этим летом после того, как подпишет защитника "Борнмута" Милоша Керкеза.

Этим летом "Ливерпуль" уже купил Джереми Фримпонга и Флориана Вирца за 29.5 и 116 млн. фунтов, соответственно, а сейчас завершает приобретение Керкеза за 40 млн. фунтов.



Также в данный момент "Ливерпуль" находится на пороге продажи Джарелла Куансы в "Байер" за 30 млн. фунтов, поэтому "красным" потребуется новый центральный защитник.



Одним из вариантов, рассматриваемых "Ливерпулем" на замену Куансе, является капитан "Кристал Пэлас" Марк Гехи, который также вызывает интерес у "Ньюкасла" и "Тоттенхэма".



Помимо центрального защитника, утверждает i Sport, "Ливерпуль" планирует обзавестись и новым нападающим, особенно если Дарвин Нуньес или Луис Диас покинет "Энфилд".