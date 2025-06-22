Гонсалес: "Родри оказался еще лучше, чем я думал"

Полузащитник "Манчестер Сити" Нико Гонсалес признался, что его партнер по команде Родри превзошел его ожидания.

Из-за серьезной травмы колена, полученной в сентябре, Родри пропустил большую часть сезона 2024/25, вернувшись на футбольное поле лишь в предпоследнем туре Премьер-Лиги.



Также Родри отметился появлением на замену во втором тайме матча клубного Чемпионата Мира против "Видада".



23-летний Гонсалес, прибывший в "Сити" в январе, чувствует, что его соотечественник возвращается в свою лучшую форму и может его многому научить.



"Он оказался еще лучше, чем я думал. Он тренируется с нами уже пару месяцев. Он удивительный игрок, и он действительно хорош во всем, в чем может быть хорош полузащитник".



"Я стараюсь учиться как можно больше, и, думаю, я начинаю видеть его на своем лучшем уровне. Я вижу вещи, которые я видел не у столь многих полузащитников".



"Я стараюсь видеть все возможности для передач, которые игроки не видят, и заимствовать у него как можно больше. Он очень мне помогает. Он испанец, поэтому у нас начинают складываться хорошие отношения", — цитирует Гонсалеса The Independent.