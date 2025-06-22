Антони согласен на понижение зарплаты ради ухода из МЮ

Вингер Антони согласен на значительное понижение своей зарплаты ради ухода из "Манчестер Юнайтед" этим летом.

По информации Manchester Evening News, в данный момент Антони получает 150,000 фунтов в неделю, что чересчур для заинтересованных в 25-летнем бразильце клубов.



Однако Антони готов добровольно отказаться от 30 процентов своей зарплаты, довольствуясь только 95,000 фунтов каждые семь дней.



Это позволило бы Антони уйти по постоянному трансферу в "Реал Бетис", где он провел вторую половину минувшего сезона на правах аренды, или куда-либо еще.



Антони великолепно проявил себя в "Реал Бетис", где совершил 14 результативных действий в 26 матчах и достиг финала Лиги Конференций.