Антони согласен на понижение зарплаты ради ухода из МЮ

Антони Вингер Антони согласен на значительное понижение своей зарплаты ради ухода из "Манчестер Юнайтед" этим летом.

По информации Manchester Evening News, в данный момент Антони получает 150,000 фунтов в неделю, что чересчур для заинтересованных в 25-летнем бразильце клубов.

Однако Антони готов добровольно отказаться от 30 процентов своей зарплаты, довольствуясь только 95,000 фунтов каждые семь дней.

Это позволило бы Антони уйти по постоянному трансферу в "Реал Бетис", где он провел вторую половину минувшего сезона на правах аренды, или куда-либо еще.

Антони великолепно проявил себя в "Реал Бетис", где совершил 14 результативных действий в 26 матчах и достиг финала Лиги Конференций.




Метки Антони, Манчестер Юнайтед, Реал Бетис

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2025 10:00

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Последние комментарии:




  1. ray-black 22.06.2025 10:26 # ray-black
    Достойно уважения. Много знаем футболистов добровольно отказавшихся от немалой части зарплаты ради того что бы играть в футбол? Едва ли. Обычно жадность побеждает.

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  2. scholar 22.06.2025 10:19 # scholar
    Ситуация с Антони и его желанием покинуть «Манчестер Юнайтед» после снижения зарплаты - это интересный поворот в его карьере. Готовность Антони отказаться от 30% своей зарплаты (что составляет 55,000 фунтов в неделю) демонстрирует его решимость покинуть «Манчестер Юнайтед». Возможно, Антони не удовлетворён своим статусом в «Юнайтед» или не находит стабильности в составе. Возможно, он не чувствует себя важным игроком в проекте, что могло бы повлиять на его решение о поиске нового клуба. Успешное время в «Реал Бетис», где он провёл вторую половину прошлого сезона на правах аренды, позволяет ему представить себе будущее в Испании, где его творческий потенциал был оценён по достоинству.

    Антони уже успел зарекомендовать себя в «Реал Бетис» после аренды, сделав 14 результативных действий в 26 матчах, что является отличным показателем для игрока, который только адаптировался к новому клубу. Учитывая успехи в Ла Лиге, а также выход в финал Лиги Конференций, «Реал Бетис» может рассматривать его как важную фигуру для своего атакующего потенциала.

    Этот переход выглядит весьма логичным для самого Антони, так как он уже адаптировался в Испании, и клуб предоставил ему необходимую игровую практику. В «Бетисе» ему будет гарантировано больше времени на поле, и его стиль игры, с его индивидуальными навыками и креативностью, будет использоваться на максимум.

    Антони готов снизить свои требования, что может стать важным фактором в сделке. Если учесть, что его текущая зарплата в «Юнайтед» составляет 150,000 фунтов в неделю, и он готов снизить её до 95,000 фунтов, то этот шаг позволяет клубам, интересующимся его услугами, быть более уверенными в том, что они смогут согласовать сделку без чрезмерных финансовых затрат.

    Для «Реал Бетис» этот шаг может быть ключом к успешной сделке, так как клуб не сможет себе позволить заплатить такую высокую зарплату, как у Антони в «Юнайтед». Этот финансовый уступок может помочь клубу быстрее договориться о переходе.

    «Юнайтед» может столкнуться с дилеммой, касающейся будущего Антони. С одной стороны, клуб теряет игрока, который был приобретён за значительные деньги, но с другой - это шанс избавиться от высокооплачиваемого игрока, который не соответствует ожиданиям и не находит стабильного места в основном составе. Продажа Антони будет выгодна в финансовом плане, особенно если учесть, что его высокая зарплата может стать нагрузкой для клуба.

    Если переход в «Реал Бетис» или в другой клуб Ла Лиги состоится, это будет важный шаг для Антони в плане восстановления карьеры. Он получит шанс снова быть важной фигурой в атаке, что поможет ему не только улучшить свои игровые показатели, но и восстановить уверенность в своих силах после трудных периодов в «Юнайтед».

    Решение Антони уменьшить свою зарплату и уйти из «Манчестер Юнайтед» является стратегическим шагом, направленным на возрождение его карьеры. Переход в «Реал Бетис» может стать идеальным вариантом, учитывая его успешный опыт в Испании и поиски нового вызова. Для «Юнайтед» это также может быть выгодной сделкой, позволяя освободить бюджет и найти более подходящего игрока для своего состава.

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