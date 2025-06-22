Рэшфорд планирует приступить к тренировкам с МЮ
Нападающий Маркус Рэшфорд планирует приступить к предсезонной подготовке с "Манчестер Юнайтед" в следующем месяце.
Вторую половину минувшего сезона Рэшфорд провел в аренде в "Астон Вилле", которая не смогла попасть в Лигу Чемпионов, поэтому не будет выкупать Маркуса, забившего четыре гола в 17 матчах.
В то же время "Юнайтед" открыт к предложениям по Рэшфорду, который вызывает интерес у "Барселоны", "Интера", "Ювентуса", "Баварии" и ряда клубов Премьер-Лиги.
Но пока у "Юнайтед" нет никаких предложений, поэтому Рэшфорд мысленно смирился с тем, что в начале июля ему придется явиться на базу в Каррингтоне для тренировок, сообщает ESPN.
Помимо Рэшфорда, "Юнайтед" также открыт к продаже Джейдона Санчо, Антони и Алехандро Гарначо.
22.06.2025 09:00
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Терпите манки, столько лет надрачивали на него всем стадом, а теперь не нужен.
350 в неделю, как с куста
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как он утомил
можно его вырезать из инфополя?
Толку от него около нуля, а новостей черезчур
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