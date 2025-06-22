Рэшфорд планирует приступить к тренировкам с МЮ

Маркус Рэшфорд Нападающий Маркус Рэшфорд планирует приступить к предсезонной подготовке с "Манчестер Юнайтед" в следующем месяце.

Вторую половину минувшего сезона Рэшфорд провел в аренде в "Астон Вилле", которая не смогла попасть в Лигу Чемпионов, поэтому не будет выкупать Маркуса, забившего четыре гола в 17 матчах.

В то же время "Юнайтед" открыт к предложениям по Рэшфорду, который вызывает интерес у "Барселоны", "Интера", "Ювентуса", "Баварии" и ряда клубов Премьер-Лиги.

Но пока у "Юнайтед" нет никаких предложений, поэтому Рэшфорд мысленно смирился с тем, что в начале июля ему придется явиться на базу в Каррингтоне для тренировок, сообщает ESPN.

Помимо Рэшфорда, "Юнайтед" также открыт к продаже Джейдона Санчо, Антони и Алехандро Гарначо.




Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2025 09:00

Количество просмотров Просмотров: 542

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. superperez101 22.06.2025 10:29 # superperez101
    Терпите манки, столько лет надрачивали на него всем стадом, а теперь не нужен.
    350 в неделю, как с куста

    (ответить)

  2. closer 22.06.2025 09:26 # closer
    как он утомил
    можно его вырезать из инфополя?
    Толку от него около нуля, а новостей черезчур

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: