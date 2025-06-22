Рэшфорд планирует приступить к тренировкам с МЮ

Нападающий Маркус Рэшфорд планирует приступить к предсезонной подготовке с "Манчестер Юнайтед" в следующем месяце.

Вторую половину минувшего сезона Рэшфорд провел в аренде в "Астон Вилле", которая не смогла попасть в Лигу Чемпионов, поэтому не будет выкупать Маркуса, забившего четыре гола в 17 матчах.



В то же время "Юнайтед" открыт к предложениям по Рэшфорду, который вызывает интерес у "Барселоны", "Интера", "Ювентуса", "Баварии" и ряда клубов Премьер-Лиги.



Но пока у "Юнайтед" нет никаких предложений, поэтому Рэшфорд мысленно смирился с тем, что в начале июля ему придется явиться на базу в Каррингтоне для тренировок, сообщает ESPN.



Помимо Рэшфорда, "Юнайтед" также открыт к продаже Джейдона Санчо, Антони и Алехандро Гарначо.