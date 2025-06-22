"Лестер" уволит Ван Нистелроя после 1 июля

"Лестер" собирается объявить об увольнении своего главного тренера Рууда Ван Нистелроя после 1 июля.

Слухи о намерении "Лестера" расстаться с Ван Нистелроем ходят с тех пор, как "лисы" оформили вылет из Премьер-Лиги.



Ван Нистелрой возглавил "Лестер" после увольнения Стива Купера в ноябре, проиграв 19 из 27 своих матчей.



Однако "Лестер" имеет большие проблемы с соблюдением правил финансового фейр-плей и не хочет списывать со своего баланса компенсации за увольнение двух тренеров в течение одного сезона.



Поэтому talkSPORT ожидает, что увольнение Ван Нистелроя случится уже после 1 июля и формально будет относиться к сезону 2025/26.



"Лестер" уже активно ищет замену голландскому специалисту, проявляя интерес к бывшему наставнику "Бернли" Шону Дайчу и рулевому "Шеффилд Уэнсдей" Данни Релю.