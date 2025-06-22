"Челси" не вернется за Меньяном

Вопреки слухам, "Челси" не возобновлял свой интерес к голкиперу итальянского "Милана" Майку Меньяну и даже не планирует этого делать позже этим летом.

Напомним, "Челси" пытался заполучить Меньяна к клубному Чемпионату Мира, однако в итоге "синие" отказались переплачивать за 29-летнего игрока, у которого остается 12 месяцев по контракту.



На днях в прессе появились слухи, что "Челси" готовит новое предложение о покупке Меньяна, однако журналист Фабрицио Романо опровергает эту информацию.



По словам Романо, переговоры с "Миланом" и заинтересованными агентами не были возобновлены с момента их прекращения 12 дней назад. "Челси" вполне доволен имеющимися голкиперами и готов провести сезон без усиления на последнем рубеже.