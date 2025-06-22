"Челси" не вернется за Меньяном
Вопреки слухам, "Челси" не возобновлял свой интерес к голкиперу итальянского "Милана" Майку Меньяну и даже не планирует этого делать позже этим летом.
Напомним, "Челси" пытался заполучить Меньяна к клубному Чемпионату Мира, однако в итоге "синие" отказались переплачивать за 29-летнего игрока, у которого остается 12 месяцев по контракту.
На днях в прессе появились слухи, что "Челси" готовит новое предложение о покупке Меньяна, однако журналист Фабрицио Романо опровергает эту информацию.
По словам Романо, переговоры с "Миланом" и заинтересованными агентами не были возобновлены с момента их прекращения 12 дней назад. "Челси" вполне доволен имеющимися голкиперами и готов провести сезон без усиления на последнем рубеже.
22.06.2025 07:00
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Челси" вполне доволен имеющимися голкиперами
Источник: https://fapl.ru/posts/115553/?c=1
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"Челси" вполне доволен имеющимися голкиперами и готов провести сезон без усиления на последнем рубеже.
это шутка такая?
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