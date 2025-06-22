Мареска объяснил, почему Палмер провалил матч с "Фламенго"
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска объяснил, почему Коул Палмер не проявил себя в матче против бразильского "Фламенго".
Палмер крайне невыразительно провел проигранный "Челси" матч клубного Чемпионата Мира против "Фламенго" (3:1), практически не создавая угроз чужим воротам.
По словам Марески, это связано с его экспериментом. Энцо решил опробовать другую тактику в преддверии нового сезона.
"Дело не только в Коуле. В последние два дня мы пробовали нечто совершенно другое".
"Это был первый раз, когда мы сыграли по другой схеме. Мы сделали это чисто ради того, чтобы подготовиться к следующему сезону и иметь больше вариантов игры".
"Думаю, план довольно хорошо работал на протяжении часа, пока мы не пропустили второй гол, но я думаю, в конце концов соперник заслужил победу в матче".
"У "Фламенго" очень хорошая команда с хорошими игроками и хорошим тренером. Они сыграли очень хорошо", — цитирует Мареску Sky Sports.
22.06.2025 00:05
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