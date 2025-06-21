"Атлетико" готов побороться за Эмилиано Мартинеса

Испанский "Атлетико" готов вступить в борьбу за голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса.

В последнее время Мартинеса настойчиво сватали в "Манчестер Юнайтед", а также в саудовские клубы.



Однако The Telegraph может подтвердить, что за ситуацией Мартинеса также наблюдает "Атлетико", чей главный тренер Диего Симеоне приходится соотечественником Эмилиано.



"Атлетико" интересуется 32-летним голкипером сборной Аргентины на случай расставания со своим первым номером Яном Облаком, который провел в клубе из Мадрида 11 сезонов.



Мартинес защищает ворота "Виллы" после своего перехода из "Арсенала" за 20 миллионов фунтов в 2020 году, и продажа Эмилиано сулит бирмингемскому клубу хорошую прибыль.