Рэшфорд мечтает играть вместе с Ямалем
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд назвал Ламина Ямаля из "Барселоны" в качестве одноклубника своей мечты.
В данный момент карьера Рэшфорда находится на развилке, и Маркус вынужден искать новое пристанище, потому что оказался не нужен родному клубу.
Только в прошлом месяце брат и агент Рэшфорда встречался со спортивным директором "Барселоны" Деку, и сейчас Маркус сделал еще один намек на переход в каталонский клуб, выразив желание играть вместе с Ямалем.
"Конечно, я был бы счастлив поиграть вместе с ним. Каждый хочет играть с лучшими. Надеюсь... Давайте посмотрим".
"Испания — это милая страна, и она не слишком далеко от дома", — приводит слова Рэшфорда Daily Mail.
21.06.2025 22:00
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