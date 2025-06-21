Рэшфорд мечтает играть вместе с Ямалем

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд назвал Ламина Ямаля из "Барселоны" в качестве одноклубника своей мечты.

В данный момент карьера Рэшфорда находится на развилке, и Маркус вынужден искать новое пристанище, потому что оказался не нужен родному клубу.



Только в прошлом месяце брат и агент Рэшфорда встречался со спортивным директором "Барселоны" Деку, и сейчас Маркус сделал еще один намек на переход в каталонский клуб, выразив желание играть вместе с Ямалем.



"Конечно, я был бы счастлив поиграть вместе с ним. Каждый хочет играть с лучшими. Надеюсь... Давайте посмотрим".



"Испания — это милая страна, и она не слишком далеко от дома", — приводит слова Рэшфорда Daily Mail.