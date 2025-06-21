Гехи готов отработать свой контракт с "Пэлас"

Защитник "Кристал Пэлас" Марк Гехи готов отработать заключительный год по своему контракту с "орлами".

На текущей неделе стало известно, что "Ливерпуль" собирается сделать предложение о покупке Гехи, как только продаст Джарелла Куансу в "Байер" за 30 миллионов фунтов.



Также 24-летний Гехи вызывает интерес у "Тоттенхэма" и "Ньюкасла", который сделал несколько предложений по Марку прошлым летом.



По информации The Guardian, "Пэлас" стремится продать Гехи этим летом, но сам Марк не будет спешить с решением насчет своего будущего.



Гехи точно не подпишет новый контракт, однако Марк открыт к идее провести следующий сезон на "Селхерст Парк". Это означало бы, что затем "Пэлас" лишится ключевого игрока безо всякой компенсации.



Одним из важнейших факторов для Гехи является регулярная игровая практика, которая нужна Марку, чтобы поехать на Чемпионат Мира 2026 года.