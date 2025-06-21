Микел: "Не вижу лидеров в "Челси"

Экс-полузащитник "Челси" Джон Оби Микел заявил, что не видит лидеров в нынешнем составе "синих".

Накануне "Челси" потерпел поражение 3:1 от "Фламенго" на клубном Чемпионате Мира, завершая матч вдесятером после удаления Николаса Джексона.



По мнению Микела, "Челси" поплатился за недостаток лидеров, которые помогают другим игрокам команды держать свои эмоции под контролем.



"Когда мы говорим о лидерах, о людях, которые, находясь на поле, могут контролировать игру и своих партнеров по команде, то у "Челси" они были в лице игроков вроде Джона Терри и Дидье Дрогба".



"Это люди, которые могут подозвать игроков и сказать: "Слушайте, давайте немного успокоимся". Здесь я их не вижу, я не вижу лидеров. Я лишь вижу игроков, которые совершают ошибки".



"Затем выходил Николас Джексон и получает красную карточку. Все стало еще хуже", — сообщил Микел DAZN.