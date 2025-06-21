"Ювентус" и "Наполи" заинтересованы в Джексоне

Итальянские "Ювентус" и "Наполи" заинтересованы в приобретении нападающего Николаса Джексона.

Накануне Джексон в очередной раз подвел свою команду, схлопотав красную карточку в проигранном "Челси" матче клубного Чемпионата Мира против "Фламенго" (3:1).



Это удаление — второе для Джексона в пяти последних матчах — только усилило спекуляции насчет будущего Николаса, которого связывали с уходом из "Челси" и ранее.



По информации Sky Sports, среди заинтересованных в Джексоне клубов значатся "Ювентус" и "Наполи", которые как раз находятся в поисках усиления нападения этим летом.



Два года назад "Челси" заплатил 30 миллионов фунтов за приглашение Джексона из "Вильярреала", а в прошлом сезоне Николас забил 13 голов в 36 матчах с учетом всех соревнований.



Добавим, этим летом "Челси" уже приобрел Лиама Делапа для конкуренции с Джексоном, но "синие" открыты к приглашению еще одного нападающего.