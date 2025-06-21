"Сити" готов отпустить Гюндогана в "Галатасарай"
"Манчестер Сити" готов отпустить полузащитника Илкая Гюндогана в турецкий "Галатасарай".
По информации The Guardian, "Галатасарай" сделал запрос насчет Гюндогана еще в январе, но ослабленные травмами "горожане" просто не могли отпустить Илкая в то время.
С тех пор "Сити" укрепил свою полузащиту с помощью Нико Гонсалеса, Тиджани Рейндерса и Райана Шерки, вдобавок в строй после тяжелой травмы вернулся Родри.
Поэтому "Сити" больше не держит Гюндогана, а со стороны немца турецкого происхождения существует желание поиграть за "Галатасарай", чемпиона своего первенства.
Своей игрой в минувшем сезоне Гюндоган заслужил продление контракта до лета 2026, однако "Сити" готов отпустить 34-летнего полузащитника бесплатно.
21.06.2025 18:00
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