"Сити" готов отпустить Гюндогана в "Галатасарай"

"Манчестер Сити" готов отпустить полузащитника Илкая Гюндогана в турецкий "Галатасарай".

По информации The Guardian, "Галатасарай" сделал запрос насчет Гюндогана еще в январе, но ослабленные травмами "горожане" просто не могли отпустить Илкая в то время.



С тех пор "Сити" укрепил свою полузащиту с помощью Нико Гонсалеса, Тиджани Рейндерса и Райана Шерки, вдобавок в строй после тяжелой травмы вернулся Родри.



Поэтому "Сити" больше не держит Гюндогана, а со стороны немца турецкого происхождения существует желание поиграть за "Галатасарай", чемпиона своего первенства.



Своей игрой в минувшем сезоне Гюндоган заслужил продление контракта до лета 2026, однако "Сити" готов отпустить 34-летнего полузащитника бесплатно.