Онана не собирается в "Монако"

Голкипер Андре Онана предпочитает остаться в "Манчестер Юнайтед", несмотря на интерес других клубов.

Только накануне появилась информация об интересе к Онана со стороны "Юнайтед", и The Guardian может подтвердить, что Андре входит в шорт-лист клуба Лиги 1, наряду с Джордже Петровичем из "Челси".



Однако приоритет Онана — остаться в "Юнайтед", несмотря на нестабильную форму на протяжении обоих своих сезонов на "Олд Траффорд".



Решение 29-летнего камерунца не уходить означает, что "Юнайтед" — в силу связанных с финансовым фейр-плей ограничений — не сможет позволить себе нового первого номера и ограничится только приглашением запасного голкипера, если Алтай Байындыр покинет клуб.