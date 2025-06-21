Онана не собирается в "Монако"
Голкипер Андре Онана предпочитает остаться в "Манчестер Юнайтед", несмотря на интерес других клубов.
Только накануне появилась информация об интересе к Онана со стороны "Юнайтед", и The Guardian может подтвердить, что Андре входит в шорт-лист клуба Лиги 1, наряду с Джордже Петровичем из "Челси".
Однако приоритет Онана — остаться в "Юнайтед", несмотря на нестабильную форму на протяжении обоих своих сезонов на "Олд Траффорд".
Решение 29-летнего камерунца не уходить означает, что "Юнайтед" — в силу связанных с финансовым фейр-плей ограничений — не сможет позволить себе нового первого номера и ограничится только приглашением запасного голкипера, если Алтай Байындыр покинет клуб.
21.06.2025 17:00
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