Кукурелья: "Джексону следует улучшить свою дисциплину"

Защитник "Челси" Марк Кукурелья считает, что его партнеру по команде Николасу Джексону нужно улучшить свою дисциплину.

Накануне Джексон схлопотал свою очередную красную карточку, не оставив "Челси" шансов отыграться против "Фламенго" на клубном Чемпионате Мира.



Кукурелья понимает, что у Джексона не было умысла навредить сопернику, но в то же время Марк признает, что у сенегальского нападающего есть явная проблема с самоконтролем.



"Ему немного не повезло. Он пытался опустить свою ногу, чтобы ударить по мячу, но вместо этого ударил по ноге игрока. Вот и все. Теперь нам будет его не хватать в следующем матче. Он является молодым игроком и обладает большим мастерством, но ему, возможно, следует улучшить это", — цитирует Кукурелью Daily Mirror.