"Ювентус" интересуется Санчо
Итальянский "Ювентус" проявляет интерес к вингеру "Манчестер Юнайтед" Джейдону Санчо.
В данный момент Санчо ищет новое пристанище после сезона, проведенного в "Челси" на правах аренды.
По информации Sky Sports, сейчас "Ювентус" изучает условия, на которых возможна сделка, и уже контактирует с представителями Джейдона.
"Ювентус" будет готов обратиться к "Юнайтед", если поверит, что сможет договориться с 25-летним англичанином об условиях личного контракта.
Санчо не входит в планы главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима, и "красные дьяволы" предпочитают сразу продать Джейдона, которого они оценивают в 25 миллионов фунтов.
21.06.2025 15:00
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