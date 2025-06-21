"Ювентус" интересуется Санчо

Итальянский "Ювентус" проявляет интерес к вингеру "Манчестер Юнайтед" Джейдону Санчо.

В данный момент Санчо ищет новое пристанище после сезона, проведенного в "Челси" на правах аренды.



По информации Sky Sports, сейчас "Ювентус" изучает условия, на которых возможна сделка, и уже контактирует с представителями Джейдона.



"Ювентус" будет готов обратиться к "Юнайтед", если поверит, что сможет договориться с 25-летним англичанином об условиях личного контракта.



Санчо не входит в планы главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима, и "красные дьяволы" предпочитают сразу продать Джейдона, которого они оценивают в 25 миллионов фунтов.